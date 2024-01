Tafla wody skuta lodem na krakowskich akwenach. Bagry całkowicie zamarznięte. Zjawiskowe widoki! [ZDJĘCIA] Aleksandra Łabędź

Chociaż w Krakowie śniegu jak na lekarstwo, a wokół panuje wszechobecny smog, to przypominamy, że są również miejsca, które wprawiają w iście zimowy nastrój. Bardzo niskie temperatury sięgające nawet -20 stopni pozostawiły po sobie w stolicy Małopolski bardzo wyraźny znak. Miejskie akweny w mgnieniu oka zostały skute warstwą lodu. Dla jednych, a mamy tu na myśli morsów, idealna okazja, by sprawdzić swoje możliwości termiczne, a dla bardziej ciepłolubnych okazja do spaceru w pięknej scenerii. Zobaczcie ZDJĘCIA.