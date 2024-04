Tak mieszka i żyje słynny muzyk Paweł Domagała z piękną żoną Zuzanną Grabowską. Jaki jest prywatnie? To uczuciowy i kochający mąż i ojciec

Paweł Domagała to gwiazda muzyki, kina i telewizji. Prywatnie to ciepły i empatyczny człowiek

Paweł Domagała to jedna z ikon polskiej sceny muzycznej i kina. Jako muzyk i piosenkarz nagrał wiele HITów , które zapadły w pamięć i które śpiewało tysiące osób. Występował także na deskach teatrów i w wielu filmach, tworząc świetne kreacje. Popularność przyniósł mu także talent-show „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym pełni funkcje jurora.

Tak żyje i mieszka Paweł Domagała. Ma piękną żonę – Zuzannę Grabowską i dwójkę dzieci

Choć Paweł Domagała nie jest typem człowieka, który swoją prywatność stawia na pierwszym miejscu, czasem lubi podzielić się częścią swojego życia. To doskonała metoda, aby stworzyć ciepły wizerunek i zyskać przychylność fanów.

Paweł Domagała poślubił w 2013 roku znaną aktorkę, Zuzannę Grabowską , która jest córką także słynnego aktora – Andrzeja Grabowskiego. Para doczekała się dwójki dzieci . W 2012 roku urodziła się ich pierwsza córka – Hanna, a w 2018 roku Barbara. Jaki na co dzień jest Paweł Domagała? Kliknijcie w Galerię i zobaczcie prywatne zdjęcia!

Rozwój kariery aktorskiej i muzycznej

Paweł Domagała urodził się 19 stycznia 1984 we Wrocławiu, choć młodzieńczy okres spędził w Radomiu. To właśnie tam ukończył klasę o profilu matematyczno-fizycznym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego. Klasa o profilu ścisłym może dziwić, biorąc pod uwagę artystyczne zamiłowania. Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie w 2007 ukończył studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.