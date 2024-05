„Taka pobudka”. Ten wieczór należał do Roberta Ruchały! Sądecki fighter odzyskał tytuł

- Cały czas analizuję, co zrobiłem źle. Od razu jak schodziłem z oktagonu to pomyślałem „kurcze w czym jestem od niego gorszy?”. Wyszedłem przede wszystkim pewny siebie, miałem głowę do tego, nie odpuściłem, miałem ciężkie momenty w walce, co było widać. Muszę wrócić do domu, przespać się z tym, żeby to do mnie doszło, że przegrałem i wrócić silniejszy. Naprawdę zrobiłem wszystko, to co mówiłem, miałem najlepsze przygotowania, trenowałem z najlepszymi, muszę obejrzeć te walkę… Nie wiem co nie wyszło – zastanawiał się wówczas Robert Ruchała przed zgromadzonymi dziennikarzami.