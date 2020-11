Takich Wszystkich Świętych jeszcze nie było! Najlepsze MEMY z zamknięcia cmentarzy!

NOWE Koniec nauki zdalnej 30 listopada 2020: nowe fakty. Nauka zdalna też dla klas I-III. Do kiedy szkoły będą zamknięte dla starszych uczniów?

Nauka zdalna od 26 października 2020 realizowana jest w szkołach średnich oraz częściowo w szkołach podstawowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki tryb ma obowiązywać do 8 listopada 2020 r. 4 listopada Mateusz Morawiecki poinformował o nowych obostrzeniach dla edukacji. Czy po 8 listopada 2020 r. uczniowie wrócą do klas, czy nauka zdalna zostanie wydłużona oraz czy nauczanie na odległość wróci również do klas I-III szkół podstawowych oraz do przedszkoli? Znamy decyzje premiera. Aktualizacja 4.10.2020: nauczanie zdalne będzie obowiązywało również w klasach I-III do końca listopada. Do końca listopada 2020 będzie obowiązywała też nauka zdalna dla starszych klas. Premier zapowiedział również wprowadzenie bonu dla nauczycieli w wysokości 500 złotych.