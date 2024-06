Targi Evertiq Expo w Krakowie. Sprzęt elektroniczny z najwyższej półki

Gość specjalny dr Maciej Kawecki

Gościem specjalnym wydarzenia jest dr Maciej Kawecki, twórca kanału This is IT, który opowiada o (r)ewolucji AI i prowadzi panel dyskusyjny „Dlaczego Polska?”, poświęcony rozwojowi rodzimej myśli technologicznej. Udział w wydarzeniach trwających od godz. 9.00 do 16.00 jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online.

- Jako organizator targów dla branży elektronicznej od lat śledzimy dynamiczny rozwój nowych technologii i wierzymy w to, że ich popularyzowanie pozwoli w pełni rozwinąć potencjał tkwiący w polskiej myśli technologicznej. Podczas najnowszej edycji Evertiq Expo w Krakowie przygotowaliśmy wiele atrakcji zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów automatyki, robotyki, sztucznej inteligencji, inspekcji optycznej, projektowania urządzeń elektronicznych oraz branży kosmicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa do wspólnego odkrywania fascynującego świata Technologii Przyszłości - mówi Daniel Myrtenblad, project manager Evertiq Expo.