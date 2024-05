10 lat Expo Kraków. Tak budowano i otwierano Targi w Krakowie

W 2013 roku runęły kominy dawnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonowego „Prefabet” w dzielnicy Czyżyny. Był to symboliczny moment rozpoczynający nowy rozdział w historii nie tylko Czyżyn, ale i Krakowa. W miejscu ruin rozpoczęła się budowa Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków – jednego z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, w całości sfinansowanego ze środków własnych Targów w Krakowie. – Podczas projektowania obiektu priorytetem było dla nas działanie zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, choć wówczas temat ten nie był aż tak nośny, jak teraz. Od samego początku stosowaliśmy dostępne technologie i wprowadzaliśmy rozwiązania charakteryzujące się dbałością o środowisko, szczególnie ograniczając zużycie energii, wody i papieru. Wybierając podwykonawców, zawsze szukamy ofert, które proponują użycie materiałów wielokrotnego użytku – podkreśla Paweł Nikliński, wiceprezes Targów w Krakowie.

Dzięki wyjątkowo ciepłej zimie budowa trwała zaledwie 228 dni. 14 maja 2014 prawie 2000 zaproszonych gości świętowało otwarcie obiektu. – Po otwarciu EXPO Kraków dostaliśmy nowej energii i motywacji co pracy. Pojawiły się nowe możliwości, mogliśmy zacząć realizować pomysły, które wcześniej były nierealne. Zaczęła wzrastać ilość zagranicznych klientów i międzynarodowych imprez. Nowa profesjonalna infrastruktura oraz obsługa na najwyższym poziomie, jak magnes zaczęła przyciągać zagranicznych klientów, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi przedsiębiorcami – wspomina Ewa Woch, wiceprezes Targów w Krakowie.

Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w EXPO Kraków było ConExPest (targi branży dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji), a kolejną Moto Show Kraków. Powstanie obiektu było przełomowe. 15 000 m2 powierzchni wystawienniczej, zespół klimatyzowanych, modułowych sal seminaryjnych o różnych wielkościach, pokoje spotkań, restauracja i przestronne lobby. Przestrzenie użytkowe EXPO Kraków zostały zaprojektowane tak, by można je było dowolnie aranżować. Z myślą o maksymalnym wykorzystaniu hal, ich konstrukcję oparto na specjalnie wzmocnionych drewnianych dźwigarach, dzięki czemu powierzchni 4000 m2 i 5000 m2 nie ograniczają ściany działowe ani słupy. To cecha wyróżniająca EXPO Kraków spośród innych centrów wystawienniczych. Ponadto obiekt jest największy w Małopolsce pod względem powierzchni płaskiej z rozbudowanymi kanałami medialnymi pod podłogą (możliwość szybkiego podłączenia prądu, wody, sprężonego powietrza czy Internetu). Wszystko to spowodowało, że z dnia na dzień rozdzwoniły się telefony od klientów zainteresowanych wynajmem obiektu.