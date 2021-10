Tarnów. Chór „Puellae Orantes” szuka kandydatek i tęskni za koncertami oraz publicznością. Występy na scenie to sens ich pracy [ROZMOWA]

Pandemia i obostrzenia chyba mocno pokrzyżowały plany artystyczne i codzienną pracę chóru?

- Do treningów wróciliśmy dopiero kilka miesięcy temu. W momencie, gdy szkoły nie mogły pracować my też nie prowadziliśmy zajęć. Praca była znikoma, praktycznie nie było koncertów czy prób. Nagraliśmy tylko jeden projekt online z życzeniami świątecznymi, choć to też było spore wyzwanie.

Ale szybko nadrabiacie zaległości. Już 2 i 9 października przesłuchania do chóru. Nietypowo, bo dla dwóch klas

- Tak, teraz wyjątkowo organizujemy przesłuchania dla dziewczynek z klasy czwartej i piątej szkoły podstawowej. Z reguły odbywały się tylko dla czwartej, ale w ubiegłym roku przez pandemię nie przeprowadziliśmy naboru, dlatego teraz chcemy to nadrobić.

Trzeba mieć szczególne zdolności, żeby dostać się do „Puellae Orantes”?