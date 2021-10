Tarnów. Miejsce toru dla modelarzy przy Pałacu Młodzieży zajmie ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe [ZDJĘCIA]

Nowe boisko przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Będzie to drugie boisko przy PM, które służyć ma m.in. uczestnikom pałacowych zajęć i do treningów, ale również uczniom okolicznych szkół. Pierwsze z boisk, które przebudowano w 2010 roku, wykorzystywane jest często do lekcji wychowania fizycznego. Korzystają z niego zarówno uczniowie szkół podstawowych, m.in. SP nr 3 i 24, a także V i VII LO, czy znajdujących się po sąsiedzku ZS Budowlanych czy Techniczno-Zawodowych.

- Dzieci wolą ćwiczyć tutaj niż na sali gimnastycznej. Chętnie przychodzimy na boisko przez cały rok, także zimą – mówią nauczyciele z SP nr 3.

Asfaltowa nawierzchnia, którą wyłożone było drugie z boisk przy Pałacu Młodzieży została właśnie zerwana. Nakładka liczyła sobie kilkadziesiąt lat.