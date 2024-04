Krakus Nowa Huta został operatorem nowego kompleksu sportowego ze świetlicą środowiskową na os. Mogiła

Jak informuje krakowski magistrat, w ramach zrealizowanej pod nadzorem ZIS inwestycji powstał w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami parterowy budynek świetlicy środowiskowej o powierzchni użytkowej niemal 500 m kw. Znajdują się w nim m.in. świetlica o pow. ok. 164 m kw., zaplecze szatniowo-sanitarne dla boisk, magazyn sprzętu sportowego i zaplecze kuchenne.

- Infrastrukturę sportową kompleksu stanowią: boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą (62 x 33 m), kort do tenisa ziemnego ze sztuczną nawierzchnią (32 x 17 m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki ze sztuczną nawierzchnią (32 x 19 m) – wszystkie z oświetleniem, wygrodzeniem i piłkochwytami, a także siłownia zewnętrzna i urządzenia street workout, stoły do tenisa stołowego (2 szt.), stół do piłkarzyków, stoły do gry w szachy, plac zabaw dla dzieci i młodzieży - wylicza ZIS.