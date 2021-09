Tarnów. Na jubileuszowy Festiwal Komedii Talia przyjedzie do Tarnowa plejada gwiazd [ROZMOWA]

FLESZ - Wakacje we wrześniu nie będą tanie

W poprzednim roku pandemia i obowiązujące obostrzenia pokrzyżowały plany festiwalu. A teraz jego jubileuszowa odsłona

- To co zaproponowaliśmy podczas ubiegłorocznego festiwalu było jedynie namiastką teatru. Sytuacja pandemiczna zmusiła nas do wyboru innej formuły, część rzeczy musieliśmy przenieść do internetu. Zależało nam, żeby przetrwać i doczekać jubileuszowej edycji. Cieszymy się, że w tym roku uda nam się pokazać osiem spektakli konkursowych, a do Tarnowa przyjadą zespoły z różnych stron Polski.

Skład festiwalowy zapowiada się niezwykle interesująco: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, Agnieszka Warchulska, Andrzej Nejman. Tych aktorów chyba nikomu nie trzeba przedstawiać

- To ukłon w stronę naszych widzów, którzy lubią i oglądają tych aktorów. Teraz będą mogli zobaczyć ich na żywo u nas. Tegoroczny festiwal jest jubileuszowy, dlatego ma być zapamiętany w sposób szczególny. Spektakle są interesujące, na pewno spodobają się publiczności. Oczywiście mogło być kilka innych, ale niektóre teatry mają swoje premiery, zobowiązania i nie są w stanie w tym terminie przyjechać do Tarnowa.