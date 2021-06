Tarnów. Na terenie kampusu tarnowskiej PWSZ zasadzono drzewo tlenowe. To inicjatywa Nieformalnej Grupy Tarnowskiej [ZDJĘCIA]

Drzewo tlenowe, powstało ze skrzyżowania wielu gatunków paulowni - azjatyckiego drzewa. Charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem i jest odporne na zmieniające się warunki klimatyczne. Sadzonka została zrobiona w laboratorium pod koniec kwietnia, półtorej tygodnia temu trafiła do doniczki, a dziś już roślinę posadzono na terenie kampusu uczelni.

- Chcieliśmy, żeby to drzewo było silne i rosło szybko, a to nam na pewno zapewni drzewo tlenowe. Zależy nam również na tym, by ten klimat w naszym mieście szybko się zmienił. Roślina ta produkuje co najmniej dziesięć razy więcej tlenu niż przeciętne drzewo – mówi Marzena Bac, koordynator procesu rewitalizacji w Tarnowie