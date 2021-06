Tarnów. Niebezpieczny wypadek podczas jazdy na hulajnodze. 11-letni chłopak z groźnym urazem głowy trafił do szpitala

Wisła Kraków. Adrian Gula, czyli trener, który wychował Słowakom reprezentantów

14 czerwca reprezentacja Polski zainauguruje rywalizację w tegorocznych mistrzostwach Europy meczem ze Słowacją. W naszej ekstraklasie nie ma trenera, który znałby tak dobrze drużynę naszych południowych sąsiadów, jak nowy szkoleniowiec Wisły Kraków Adrian Gula. Spośród 26 piłkarzy, jacy znaleźli się w kadrze Słowaków na Euro 2021 Gula prowadził ośmiu, a co w tym wszystkim niezwykle istotne, o większości z nich można śmiało powiedzieć, że są jego wychowankami, bo to on ich wprowadzał do dorosłego futbolu.