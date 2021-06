Tarnów. Od piątku 18 czerwca na basen na Górze św. Marcina! Otwarcie tydzień przed terminem, bo w weekend zaczną się upały [ZDJĘCIA]

Pierwotne plany zakładały inaugurację sezonu na obiekcie u stóp Góry św. Marcina – 25 czerwca, jednak ze względu na prognozy pogody, które przewidują w najbliższych dniach upały, zdecydowano się przyspieszyć otwarcie basenu o tydzień.

- Woda do niecek została nalana już w ubiegłym tygodniu. We wtorek zostały pobrane próbki do badań i wstępne wyniki powinniśmy znać już w środę. Jeżeli tylko wyjdą pomyślnie to w piątek startujemy – zapowiada Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.