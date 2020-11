Tarnów. Strażacy w jeden dzień reanimowali aż cztery osoby, bo były problemy z dostępem do karetek pogotowia Paweł Chwał

Strażacy z Tarnowa i regionu zamiast do pożarów i wypadków drogowych coraz częściej wyjeżdżają do osób, które wymagają pilnej pomocy medycznej. Tylko w poniedziałek (2 listopada) mieli aż sześć takich interwencji. W pięciu z nich pogotowie nie było w stanie dotrzeć do chorych w pierwszej kolejności, gdyż wszystkie karetki były zajęte, między innymi pomocą osobom z podejrzeniem koronawirusa.