Tarnów. Tężnia solankowa na Górze św. Marcina powstanie. Radni zgodzili się, aby miasto dołożyło do inwestycji ponad 300 tysięcy złotych

Inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców

Budowa tężni solankowej na Górze św. Marcina w Tarnowie to projekt z budżetu obywatelskiego, który zwyciężył w głosowaniu jeszcze w 2018 roku. Do tej pory mieszkańcy nie doczekali się jednak realizacji inwestycji.

Budowa miała ruszyć rok temu, ale na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. Dopiero wiosną tego roku ogłoszono przetarg na inwestycję. Miasto go jednak anulowało, ponieważ oferty znacząco przewyższały kwotę zaplanowaną przez miasto. Za drugim podejściem najniższa oferta opiewała na nieco ponad 800 tysięcy złotych. Brakowało jednak wciąż niewiele ponad 300 tysięcy złotych i budowa tężni znowu stanęła pod znakiem zapytania.

We wtorek 27 lipca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, rajcy zdecydowali jednak, że miasto dołoży brakującą kwotę do inwestycji. W czwartek ma zostać podpisana umowa z wykonawcą, który zdaniem tarnowskich urzędników, ma się uporać z pracami do jesieni.