Tarnów. Uroczysta inauguracja roku akademickiego i jubileusz 200-lecia Wyższego Seminarium w Tarnowie

Uroczystości związane z 200-leciem istnienia seminarium rozpoczną się w sobotę (2 października) o godzinie 9 od poświęcenia Drzwi Jubileuszowych oraz figury bł. rektora ks. Romana Sitki.

Później w kaplicy zostanie odprawiona uroczysta msza święta, które przewodniczył będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż. O godzinie 11 rozpocznie się inauguracja roku akademickiego i formacyjnego w auli św, Jana Pawła II.

W ramach jubileuszowego roku zaplanowano m.in. sympozja i konferencje.

- Faktycznie jest to rok wyjątkowy, bo jubileuszy, ale nie będziemy go świętować codziennie. Będzie to rok normalnej pracy, w której uwzględnimy dodatkowe uroczystości i wydarzenia – podkreśla ks. Ryszard Nowak, rzecznik prasowy biskupa tarnowskiego.