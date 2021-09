Tarnów. Zabójca pracownika kantoru z Tarnowa skazany na dożywocie. Sąd surowy dla członków brutalnego gangu

Wyrok przed tarnowskim sądem zapadł po trwającym trzy lata procesie. Na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób. Najpoważniejsze zarzuty ciążyły na Wojciechu W. i Tadeuszu G. To oni dokonywali brutalnych napadów na właścicieli kantorów w Małopolsce i na Podkarpaciu.

W poniedziałek (20 września), podczas odczytywania wyroku, na sali rozpraw obecny był jedynie Tadeusz G. Siedział w części oddzielonej od sali kuloodporną szybą. W trakcie procesu nie przyznawał się do udziału w zbrodniach. Liczył na uniewinnienie.

Sami nie okazywali litość, więc tarnowski sąd również nie miał dla nich litości

Sąd jednak wziął pod uwagę zeznania jego kompana Wojciecha W., który dokładnie opisywał dokonane zbrodnie, nie umniejszając w nich również swojego udziału. Przyznał nawet, że to on w grupie był tą osobą, która oddawała strzały z broni palnej do ofiar.