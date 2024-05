Sąd w Tarnowie wydał wyrok w sprawie zabójstwa sprzed ponad 23 lat. 15 lat więzienia za morderstwo sprzedawczyni sklepu w Niedomicach

Badania genetyczne doprowadziły śledczych do Marka T.

We wrześniu 2022 roku do prokuratury dotarły wyniki badań próbki DNA Marka T. Specjaliści potwierdzili zgodność jego profilu genetycznego z kodem DNA zabezpieczonej na miejscu zbrodni krwi.

Wyrok tarnowskiego sądu w sprawie zabójstwa w Niedomicach

Po zatrzymaniu przez policję i pierwszym przesłuchaniu w prokuraturze Marek T. przyznał się do zabójstwa. Podczas wizji lokalnej opisał, jak doszło do zbrodni, zeznające jednak wtedy, że pamięta tylko, że zadał sprzedawczyni jeden cios nożem. Później jednak wycofał się ze swoich zeznań i już do końca procesu przekonywał, że to nie on jest zabójcom.