Tarnów. Zebrali pieniądze na badania dla kobiet, które straciły dziecko. Rusza druga edycja projektu "Poznać przyczynę"

- Jesteśmy fundacją, która w swym statucie ma pomoc rodzicom po poronieniu. Zależy nam, by była to pomoc realna. Stąd propozycja dofinansowania badań genetycznych u kobiet już po pierwszym poronieniu, które nie są refundowane i sporo kosztują, a warto je wykonać, bo zwiększają szanse na urodzenie dziecka – mówi Joanna Sadowska, prezes SPES.

Do projektu zgłosiło się bardzo wiele kobiet, stąd pomysł, aby go kontynuować. Fundacja uruchomiła na Facebooku bazarek charytatywny, na którym można było licytować różne, podarowane przedmioty, jak również samemu wystawiać rzeczy na aukcje.

- Planowaliśmy zebrać 10 tysięcy złotych, a zbiórka miała potrwać do końca roku. Tymczasem udało się w niecałe trzy miesiące zgromadzić 12 tysięcy złotych - nie kryje radości Joanna Sadowska.

Jak otrzymać wsparcie?

Jedna osoba może otrzymać wsparcie w wysokości do 400 zł. Aby otrzymać dofinansowanie należy skontaktować się z fundacją telefonicznie (nr tel. 510 620 392 w godz. od 9 do 17), a następnie osoba dzwoniąca zostanie przekierowana do laboratorium Test DNA, współpracującym z fundacją i tam, po konsultacji telefonicznej, wykona badanie.

Dodatkowo w ramach projektu laboratorium Test DNA daje możliwość przeprowadzenia trzech bezpłatnych konsultacji genetycznych.