Tarnów. Zlot garbusów i parada zabytkowych samochodów na ulicach miasta i tarnowskim Rynku

To powrót zlotu garbusów na Ziemię Tarnowską po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Dwa lata temu wzięło w nim udział blisko stu posiadaczy garbusów z całej Polski.

- To samochody, które budzą pozytywne emocje i dobrze się wielu osobom kojarzą. Stąd zapraszamy wszystkich do tego, aby skorzystać ze sposobności i zobaczyć te „cuda” z bliska. Doskonałą okazją do tego będzie sobotnia parada ulicami Tarnowa - mówi Joanna Gawron, sekretarz Tarnowskiego Klubu Miłośników Gar-Busów.