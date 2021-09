Tarnów-Dębica. Finał przekrętów przy budowie autostrady A4. Wyrok więzienia dla podwykonawcy za oszukanie kilku firm i banku

Odcinek autostrady A4 między węzłami Tarnów-Centrum a Dębica-Pustynia, został oddany do użytku jesienią 2014 roku. Inwestycji do dziś towarzyszą jednak kontrowersje. Wszystko za sprawą pełnomocnika jednego z podwykonawców, który realizował projekt. Ryszard K., reprezentujący spółkę z Katowic, nawiązał współpracę z kilkoma lokalnymi firmami, u których zamawiał towary oraz usługi.

- Miał za nie płacić z odroczonym terminem płatności, natomiast wprowadzał firmy w błąd co do tego jaka jest kondycja finansowa reprezentowanej przez niego spółki i wprowadzał w błąd co do tego, że w ogóle ma zamiar w terminie wynikającym z umowy uiścić należności - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie.