Tarnów-Siedlce. Kuzyn bł. ojca Zbigniewa Strzałkowskiego pół wieku przepracował w mundurze. To rekord w historii polskiej policji Robert Gąsiorek

Michał Strzałkowski zabezpieczał wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, a papież Franciszek zaprosił go pięć lat temu na prywatną audiencję podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojciec święty uczynił ten gest, gdy dowiedział się, że przy jego wizycie pracuje kuzyn błogosławionego o. Zbigniewa Strzałkowskiego z podtarnowskiej Zawady. Pan Michał to najdłużej związany z mundurem policjant w historii formacji w Polsce.