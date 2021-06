Gdzie na wakacje w 2021 roku? Porównujemy ceny w popularnych krajach europejskich i na świecie. Gdzie jechać, żeby nie zbankrutować? RAPORT

Sprawdzamy ile trzeba wydać na wakacje w 2021 roku w popularnych krajach europejskich oraz w Polsce. Sprawdź ile trzeba wydać n nocleg żywność oraz dojazd w tym roku. Sprawdziliśmy popularne szlaki wakacyjne, najchętniej odwiedzane przez turystów z Polski. Polacy jeżdżą na zagraniczne wakacje wszędzie: do wielu krajów europejskich, do Afryki – ale nie tylko do Egiptu czy Tunezji, bo nawet do RPA, także do Azji – Turcja owszem, ale też Chiny i Nepal, rzadziej do Ameryki Południowej, lecz przecież także do Nowej Zelandii, która, jak wiemy, jest dalej niż Australia. Na popularność zagranicznych podróży wpływają zarobki Polaków i moda na wyjazdy do ciekawych, przeważnie ciepłych, krajów.