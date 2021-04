Tatry. Będzie najazd na krokusy. TPN szykuje patrole, które będą pilnowały kwiatów

Tegoroczna wiosna dla krokusów jest bardzo trudna. Już kilkukrotnie fioletowe kwiaty zakwitały, po czym przysypywał je śnieg. Dlatego nie ma co się już spodziewać wielkiego wysypu krokusów – jak to bywało w latach poprzednich. - Krokusy będą kwitły, ale nie będzie ich aż tyle, nie wszędzie na raz. Część już przekwitła. W górach na polanach nadal trochę śniegu leży – mówi Dariusz Giś z Tatrzańskiego Parku Narodowe.

W związku z faktem, że czeka nas długi weekend majowy park szykuje swoje szeregi do obrony krokusów. Na polanach Kalatówki i Chochołowskiej będą krokusowe patrole. - Będą to wolontariusze pomagający parkowi, ale także służby terenowe parku, jak i straż TPN. Praca tych patroli będzie polegała na pilnowaniu, by turyści nie deptali krokusów, by nie schodzili ze szlaków – mówi Dariusz Giś, który w TPN koordynuje akcję letniego wolontariatu.