Tatry. Grześ, Rakoń, Wołowiec - górski klasyk na jesienne wycieczki. To tam najładniej widać piękne kolory Tatr

Grześ, Rakoń, Wołowiec - ten tatrzański klasyk to wycieczka dla tych, którzy nie mają doświadczenia w wysokogórskich wspinaczce, ale mają dobrą kondycję, by wędrować przez kilka godzin.

To trzy szczyty, na które można dojść przez Dolinę Chochołowską. Wycieczka jest bardzo atrakcyjna [pod względem widoków. Podziwiać możemy całe Tatry Zachodnie, część Tatr Wysokich, a także Babią Górę - królową Beskidu Żywieckiego. Do tego jest to wycieczka techniczne łatwa. Jesienią zaś ugości nas pięknymi kolorami.

Wybierając się na taką wyprawę powinniśmy jednak wiedzieć, że to nie jest wyprawa na 2-3 godziny. Droga zajmie nam 8-9 godzin. Nie będziemy się bardzo wspinać, jednak trzeba być przygotowanym na długi marsza. Warto więc zabrać do plecaka odpowiednią ilość wody, jedzenia, a do tego coś ciepłego do ubraniu. W górach już jest chłodno, a na dniach znów może spaść śnieg.