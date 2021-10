Tatry. Modernizacja wyciągu w Goryczkowej. Bez sztucznego śnieżenia i bez nowej dolnej stacji

Dwuosobowa kolejka krzesełkowa w Goryczkowej to już prawdziwy relikt. Wybudowana w 1968 roku kolejka od dawna prosi się o modernizację. Tym zainteresowana jest spółka Polskie Koleje linowe – właściciel wyciągu, jak i organizator tras narciarskich w Tatrach. PKL zaplanował jednak nie tylko budowę nowoczesnej kolei, która zwiększyłaby przepustowość do 2000 osób na godzinę. Ale także budowę systemu sztucznego dośnieżania trasy zjazdowej, budowy dolnej stacji kolejki w nowym miejscu, a tym samym wydłużenie samej trasy o ok. 150 metrów. Gdy po raz pierwszy PKL mówił o tym pomyśle, ówczesny zarząd spółki wskazywał jasno, że bez sztucznego dośnieżania wydanie kilkudziesięciu milionów złotych na modernizację kolejki – z biznesowego punktu widzenia byłoby bezzasadne. Trasa w Goryczkowej bowiem – choć wyjątkowo piękna – jest bardzo mocno uzależniona od warunków pogodowych w Tatrach. Nieraz zdarzały się zimy, że trasa działała zaledwie kilka dni – bo nie było wystarczającej pokrywy śnieżnej.