Tatry. W którym schronisku przenocujemy najtaniej? Sprawdźcie nasze zestawienie

Marzy wam się nocleg w sercu Tatr? Do wyboru mamy kilka tatrzańskich schronisk, które oferują noclegi. Nie są to oczywiście luksusowe apartamenty z pięciogwiazdkowego hotelu, ale typowe turystyczne warunki. Jak wszystko dzisiaj, także i nocleg w schronisku jest płatny. Okazuje się jednak, że nie trzeba być krezusem, by zdecydować się na noc w schronisku. Ceny są przystępne. A gdzie jest najtaniej?