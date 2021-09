Tatry. Zagraniczni turyści pomalowali sprayem kamienie na szczycie Świnicy. Potem prosili o pomoc TOPR

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 września. Turyści pomalowali czarnym sprayem szczyt Świnicy. Turystów zauważył inny wędrowiec, który zrobił im zdjęcie i zawiadomił Tatrzański Park Narodowy. Mężczyzna mówił, że inni turyści zwracali im uwagę, że tego nie wolno robić, by to zmazali. Jeden z obcokrajowców miał odpowiedzieć, że zawsze zostawia po sobie ślad tam, gdzie wchodzi i nie zamierza napisów usuwać.

- Gdy dostaliśmy takie zgłoszenie, nasi pracownicy ruszyli w rejon Hali Gąsienicowej i Świnicy. Jednak nie udało się znaleźć sprawców – mówi Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mężczyźni jednak musieli wybrać inny szlak. Nie udało się ich zatrzymać. Wiadomo, że byli to obcokrajowcy - niektórzy o śniadej karnacji skóry.

- Takie zachowanie jest naganne zarówno w mieście, a tym bardziej na terenie parku narodowego. Za takie coś grozi mandat karny minimum 500 zł, a do tego koszty usuwania tego co zostało namalowane – mówi Paulina Kołodziejska.