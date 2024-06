Te parki rozrywki i aquaparki rządzą w Małopolsce. Najlepsze atrakcje dla dzieci i dorosłych. Ceny, dojazd, godziny otwarcia Redakcja Kraków

W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia.