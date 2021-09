Te ZNAKI ZODIAKU nie powinny być razem. Nie mają szans na udany związek. Z tymi znakami zodiaku lepiej się nie wiąż 25.09.2021 BELLATRIX

Znaki zodiaku to 12 opisów ludzkich charakterów. Każdy z nich ma inne zdolności, umiejętności i cechy charakteru. Niektóre z nich sprawiają, że dość trudno jest nam dobierać się w pary - w końcu nie wszystkie znaki do siebie pasują. Jedno dopasowanie może wydawać się idealne, natomiast inne to istna bomba zegarowa. Które znaki zodiaku absolutnie nie powinny być razem? Z którymi znakami zodiaku lepiej się nie wiązać? Prawdę powie Ci wróżka Bellatrix.