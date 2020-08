Nissan primera z numerami rejestracyjnymi powiatu nowosądeckiego (KNS) wypadł z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Stało się to w miejscowości Tęgoborze w gminie Łososina Dolna na ul. św. Floriana, czyli tej, przy której swoją remizę ma Ochotnicza Straż Pożarna. Pomoc dla poszkodowanych była więc niemal natychmiastowa. Do akcji ratowniczej włączone zostały także zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Jedna osoba, która dotkliwie ucierpiała w tym wypadku drogowym, została przetransportowana do szpitala. Tam zabrała ja karetka Pogotowia Ratunkowego. Przyczyny oraz okoliczności wypadku ustala policja.