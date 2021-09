Teleplatforma medyczna działa znakomicie, szkoda tylko, że prawie nikt o niej nie wie

Sprawdziłam - i działa! W sobotę przed południem zadzwoniłam pod 800 137 200 - bezpłatny numer TPK. Niemal natychmiast zgłosiła się pielęgniarka, która po przeprowadzeniu wywiadu przekierowała mnie do lekarza, by ten po zadaniu dwóch pytań przekazał kod e-recepty z potrzebnym mi pilnie lekiem. Wszystko trwało 5 minut. Alternatywą było ustawienie się do kolejki w zatłoczonej przychodni, świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną (niśoz).

- TPK to bezsprzecznie dobry pomysł. Chętnych do dyżurowania brakuje od dawna, a będzie jeszcze gorzej, bo wspierający ją dotąd emeryci rezygnują z pracy - mówi dr Jerzy Radziszowski, koordynator Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie. Równocześnie zaznacza, że dotąd skorzystało z tej formy pomocy... dwóch jego pacjentów.

Również dr Jacek Krajewski, szef Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) nie wątpi, że to znakomite uzupełnienie niśoz wykorzystywane jest w nieznacznym stopniu. Nie tylko pacjenci nie wiedzą o takiej możliwości, ale także lekarze. - Osoby, które takie narzędzie stworzyły, nie pomyślały o promocji. NFZ powinien przygotować plakat informacyjny, rozesłać go do wszystkich przychodni POZ, by te wywiesiły go na tablicy ogłoszeń. To najskuteczniejszy sposób - podkreśla prezes.