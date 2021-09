Tenis ziemny. Sądeczanie z STT Fakro z brązem Mistrzostw Polski

Sądeczanie wystąpili w takim samym składzie, jak w poprzednim roku. Byli to: Hubert Plenkiewicz, Tymon Litwic, Juliusz Stańczyk oraz Wiktor Jeż.

Bardzo istotne jest to, iż młodzi sądeczanie reprezentowali młodszy rocznik na tle swoich przeciwników grając dwunasto i trzynastolatkami a i tak zdobyli brązowy krążek.

W szranki stanęło osiem zespołów z różnych części kraju. W pierwszym dniu tenisowych zmagań STT Fakro zmierzyło się z bardzo silnym Górnikiem Bytom, liderem w klasyfikacji klubów za rok 2020.

– Jak to się mówi, na papierze to rywale byli faworytem tej potyczki, ale sport rządzi się jednak swoimi prawami i to nasz zespół okazał się lepszy o przysłowiowy włos – relacjonuje Grzegorz Jeż, trener w STT.

Po rozegraniu dwóch meczów w deblu i czterech w singlu rezultat na tablicy wyników pokazywał remis 3:3 i o ostatecznym rozstrzygnięciu zdecydował lepszy bilans wygranych setów. Po triumfie w ćwierćfinale STT wywalczyło awans do strefy medalowej. Kolejnym przeciwnikiem był MKT Łódź, wzmocniony dwoma ukraińskimi zawodnikami z europejskiej czołówki. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 4:2 na korzyść łodzian i ekipie z Nowego Sącza pozostała walka o brązowy medal.