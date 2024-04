Mają moc! Limanowski Stars Cheer z Mistrzostwem Polski: konkurencja była ogromna

- Jesteśmy ogromnie dumni z zawodników, biorąc pod uwagę ilość pracy, jaką włożyli w przygotowania. Te zawody bardzo dużo nas nauczyły i za to jesteśmy szczególnie wdzięczni. Świetnie było znowu poczuć cudowną atmosferę zawodów naszego ulubionego sportu – powiedziała Anna Mordarska Sukiennik, która wraz z Patrycją Staśko, Zuzanna Pałką, Wiktorią Kurek i Anna Witowską trenują zawodników w limanowskim klubie.

Jak dodaje kolejna trenerka Stars Cheer, Magdalena Marek, w klubie nie spodziewano się aż takiego sukcesu.

- Nie spodziewaliśmy się, że pójdzie nam aż tak dobrze. Konkurencja była bowiem ogromna. Tamtejsze dzieci trenują w profesjonalnych klubach, u nas to wygląda bardziej rekreacyjnie. Nasi zawodnicy mają predyspozycje do akrobacji, dajemy też jednak szansę tym, które nie mają takich predyspozycji, ale po prostu to lubią. Nieco więc różnimy się od zespołów z dużych miast, ale jak widać nie boimy się konkurencji. Poza tym jury zwracało uwagę na każdy najmniejszy szczegół, a my otrzymywaliśmy następnie ocenę na piśmie. Liczył się każdy krok i każdy błąd – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.