Tłumy wiernych w gorlickiej bazylice. Dzisiaj zakończenie wizytacji kanonicznej i poświęcenie pomnika Maryi Niepokalanej Patronki Gorlic

Starania o to, by Maryja Niepokalana została patronką Gorlic trwały trzy lata. W czasie sesji Rady miasta 30 sierpnia 2012 roku, radni na wniosek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii NNMP w Gorlicach, poparty przez wszystkie gorlickie parafie i grupy parafialne z terenu miasta, złożyli wniosek do biskupa rzeszowskiego o rozpoczęcie starań, które doprowadzą do nadania Gorlicom patronatu Matki Bożej Niepokalanej.

W czasie tej samej sesji rady, miejscy radni przychylili się również do wniosku prawosławnego biskupa gorlickiego Paisjusza, by ustanowić świętego męczennika Maksyma Gorlickiego patronem prawosławnych mieszkańców Gorlic. Przyjęcie wniosku biskupa Paisjusza przez radę miasta automatycznie ustanowiło św. Maksyma patronem prawosławnych.

Pod koniec 2014 roku z Watykanu nadeszła odpowiedź w sprawie ustanowienia patronki dla rzymskokatolickich mieszkańców naszego miasta. Decyzja zapadła w Stolicy Apostolskiej 12 listopada 2014 roku.