Tłumy żegnały Annę Grygiel-Huryn. To był pierwszy od 28 lat pogrzeb na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu

- Kiedy dziesięć lat temu przybyłem po raz pierwszy do Polski, Anna wraz z Sądeckim Sztetlem zaprosiła mnie do Nowego Sącza. Od tego czasu wielokrotnie udzielałem wykładów w tutejszej synagodze, a Anna była niezwykle dumna, że rabin przyjeżdża do Nowego Sącza nauczać - wspominał podczas ceremonii rabin Avi Baumol. - Uśmiech Anny był naprawdę zaraźliwy, a jej ogromna miłość do miasta Nowy Sącz, do Sądeckiego Sztetla, do społeczności żydowskiej, do ludzi, którzy ją otaczali była oczywista.