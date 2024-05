To będzie największa impreza w regionie. Nadchodzi Święto Kwitnącej Jabłoni 2024 w Łącku

W sobotę, 11 maja, odbędą się liczne zawody sportowe, w tym Bieg Kwitnącej Jabłoni i zawody wędkarskie na Dunajcu. Jak co roku, na konferencji sadowniczej spotkają się specjaliści, zajmujący się uprawą drzew owocowych.

Początkowo impreza odbywała się w malowniczej scenerii jabłoniowych sadów, należących do okolicznych mieszkańców, ale od lat 70. XX w. święto odbywa się w plenerowym amfiteatrze leśnym, położonym na stoku góry Jeżowej. Program wydarzenia jest rozłożony na dwa dni, przy czym głównym dniem obchodów jest niedziela. Jak zawsze, na Święcie Kwitnącej Jabłoni w Łącku będzie się dużo działo.

Święto Kwitnącej Jabłoni to impreza o jednej z najdłuższych tradycji w Małopolsce. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1947 r. Święto Kwitnącej Jabłoni jest świętem wiosny i kwitnących sadów, ale pozwala także zaprezentować dorobek gospodarczy, kultury i autentyczny folklor regionu sądeckiego.

W nadchodzący weekend, 11 i 12 maja 2024 w Łącku i okolicy nikt nie będzie narzekał na nudę. Czeka na Was moc atrakcji!

A wieczorem - impreza do północy! W Amfiteatrze wystąpią zespoły P-DARK i SZUMY, a zabawę pod gwiazdami rozkręci KRUCA BANDA!

W niedzielę, 12 maja, to na co wszyscy czekają: przemarsz korowodu z kapelami ludowym do Amfiteatru na Jeżowej i uroczysta inauguracja Święta Kwitnącej Jabłoni, a następnie bogaty program regionalny z udziałem zespołów folklorystycznych. Wystąpią m.in. Małe Łącko, Czarny Potoczek, Mali Zagorzynianie, Mali Maszkowiane, Kiyrpecki, Górale Łąccy.