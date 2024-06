To jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku. Amerykańska grupa Tool wystąpi 11 czerwca w Tauron Arenie

Co można, a czego nie można zabrać z hotelu?

Wokalista Maynard James Keenan, gitarzysta Adam Jones i perkusista Dany Carey poznali się pod koniec lat 80. w Los Angeles. Udzielali się w różnych zespołach, aż wreszcie w 1990 roku założyli wspólną grupę o nazwie Tool. Debiutancki krążek nowej formacji ukazał się dwa lata później i nosił tytuł "Opiate". Jego tytuł został zaczerpnięty ze sloganu Karola Marksa "Religia to opium dla ludu". Wyznaczył on tematykę wielu kolejnych tekstów Keenana, który jest wojującym ateistą i bardzo krytycznie odnosi się do wszelkich religii.

Pierwszy album Toola ujrzał światło dzienne w 1993 roku i nosił tytuł "Undertow". Promował go singiel "Prisonsex", który opowiadał o molestowaniu seksualnym nieletnich. Większość stacji telewizyjnych odmówiła prezentacji zrealizowanego doń teledysku. Tymczasem muzycy, do których w 1995 roku dołączył basista Justin Chancellor, przykładali ogromną wagę do wizualnej oprawy swej muzyki. Ich specjalnością stały się surrealistyczne wideoklipy, realizowane za pomocą oryginalnej animacji.