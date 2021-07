Tokio 2020. Siła psychiki. Jak pandemia wpłynie na olimpijskie rezultaty [KOMENATRZ]

- Zapowiada się sportowe więzienie – tak określił warunki pobytu w Tokio jeden z polskich zawodników, po zapoznaniu się z wielostronicową instrukcją przygotowaną przez organizatorów. Mówił to z uśmiechem, ale to było jeszcze przed wylotem. Rzeczywistość na miejscu niewiele odbiega od tego porównania. Zresztą, szybko uwiarygodnione zostało przez Zofię Klepacką, która wrzuciła do sieci filmik ze stołówki z komentarzem: prawie jak w kryminale. Stoły z wydzielonymi stanowiskami do jedzenia, odgrodzonymi plastikowymi osłonami, faktycznie przypominają salę widzeń.

Wytyczne są jasne: w olimpijskiej jadłodajni trzeba jeść w pojedynkę, unikać rozmów i kontaktów, a przecież spis uciążliwych reguł jest znacznie dłuższy i dotyczy każdego aspektu życia uczestników igrzysk. Od obowiązkowego noszenia masek – nie licząc startów i treningów – zaczynając, przez codzienne testy, a na izolacji kończąc. Kto widział niewielkie pokoje sportowców w wioskach i panujące w nich spartańskie warunki, ten wie, jak dokuczliwe mogą stać się te zasady. A kto rozumie sport, temu nie trzeba tłumaczyć, że nie tylko siła mięśni jest istotna w rywalizacji i jak zdradliwa bywa ludzka psychika.