Tokio 2020. To jest to! Polscy siatkarze w olimpijskiej formie. Włosi byli bezradni

Vital Heynen, trener Polaków, dzień przed meczem z Włochami na treningu zawołał zawodników do siebie, ustawił w kole i wygłosił przemowę. Ściany może się nie trzęsły, ale podniesiony głos Belga zdradzał, że przegrana z Iranem wywołała spore zdenerwowanie w ekipie Biało-Czerwonych.

- Nie pamiętam, co mówił słowo w słowo, ale ważne, że podziałało – uśmiechał się Aleksander Śliwka.

- Po prostu wyjaśniłem, jakiego zachowania oczekuję od nich w czasie gry – wzruszał potem ramionami Heynen.

Zawodnicy słowa szkoleniowca wzięli sobie do serca do tego stopnia, że Włosi chwilami byli bezradni. - W ostatnim secie grali tak, że powiedziałem sobie: tak, o to chodzi, to jest to – zdradził trener Polaków. - W porównaniu do starcia z Iranem poprawiliśmy w zasadzie każdy element, bardzo dobrze graliśmy w odbiorze i obronie.