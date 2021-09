Tomasz Marczyński, kolarz grupy Lotto Soudal, wychowanek Krakusa Swoszowice: Moja kariera to szkoła życia

Tę decyzję podjął pan na początku roku, ale wahał się Pan, czy wdrożyć ją w życie?

Takie było moje postanowienie. Chciałem zobaczyć, jak mój organizm zareaguje na starty po covidzie, jechałem m.in. Giro, ale go nie ukończyłem. Uznałem, że wszystko ma swój czas i teraz właśnie powinienem skończyć. Nie chciałem podpisywać już kolejnego kontraktu z Lotto Soudal, choć mogłem jeszcze na rok. Chcę jednak zmienić życie, zaangażować się w projekty, które mam. Młodzi coraz silniej naciskają, trzeba ustąpić im miejsca. To, czego miałem dokonać w kolarstwie, dokonałem. Czuję się spełniony, moja decyzja jest w pełni przemyślana. Dalej będę jeździł na rowerze, ale już nie rywalizował, tylko dla przyjemności.

Mówi pan, że czuje się spełniony, ale można było trochę więcej osiągnąć?

To jest pytanie, które się przewija. Można było więcej, ale można było też mniej. Nie ma co się zastanawiać nad tym. Nie żałuję tego, że kariera była wyboista, bo była to szkoła życia. To mi się przyda w kolejnych latach. Jestem zadowolony z tego, jak się to wszystko potoczyło. Kończę z czystym sumieniem. To, do czego doszedłem, przerosło moje marzenia.