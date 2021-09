Tomasz Marczyński pożegnał się z peletonem i promował swoją książkę „Loco”

Koniec kariery Tomasza Marczyńskiego

Do tej pory tego nie ogłosiłem, teraz ogłaszam, że ten sezon był ostatnim moim w roli kolarza zawodowego – stwierdził Tomasz Marczyński. - Bardzo wiele rzeczy w moim życiu się zmieni, od 25 lat każdy dzień był podporządkowany rowerowi, teraz jeszcze miesiąc ścigania został mi w tym sezonie

. Kolarstwo było całym moim życiem, dało mi wiele, prawie dało mi wszystko, poznałem cały świat, nauczyłem się języków, poznałem cudownych ludzi, przeżyłem niesamowite emocje. Będzie mi tego brakować, ale to nie jest decyzja z wczoraj, od samego początku wiedziałem, że to będzie mój ostatni sezon.

Wejście, a właściwie wjazd na spotkanie w Wieliczce z przyjaciółmi i kibicami miał mocny, bo na scenie zameldował się w garniturze, kapeluszu i na rowerze.

- Fakt, że dzisiaj jest premiera mojej książki spowodował, że spotkałem ludzi, z którymi nie spotkałem się przez wiele lat – stwierdził bohater wieczoru w Mediatece w Wieliczce. Po co ta książka? Od jakiegoś czasu powstawał pomysł, by spisać historię mojego życia, bo znajomi mówili mi, że jest bardzo ciekawa. Długo czekałem, by spotkać osobę, z którą będę chciał tę książkę napisać. Spotkałem red. Molendowicza, osobę, która wie, co to znaczy kolarstwo. Dwa lata zeszło od pierwszego spotkania do dzisiaj.

"Loco"

„Loco” to tytuł książki – po hiszpańsku znaczy szalony. Czy takim właśnie człowiekiem jest Marczyński?

- Nie można być loco 24 godziny na dobę, jeżeli chcesz w życiu osiągnąć sukces musisz wiedzieć, kiedy się skupić na pracy, a kiedy na zabawie – powiedział Marczyński. - W Hiszpanii, gdzie mieszkam od 10 lat, w Granadzie, ludzie mówią do mnie loco, w mojej drużynie też, w Polsce jeszcze to się nie przyjęło. Kiedy jestem w pracy, strefę loco muszę zostawić w cieniu, a kiedy praca się kończy, idę w tę stronę.