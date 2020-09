"Top Model" 2020. Pierwszy odcinek 9. edycji za nami! Jak wypadli uczestnicy? Kiedy i gdzie można oglądać "Top Model"? [ZDJĘCIA]

Pierwszy odcinek nowego sezonu "Top Model" został wyemitowany 2 września o 21:30 na antenie TVN. Widzowie mieli okazję poznać pierwszych uczestników, wśród których już wybrali swojego faworyta.

"Top Model" - srebrna karta

Chętni mogli zgłaszać się do programu wyłącznie drogą internetową, co sprawiło, że w zgłoszeniach wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Jurorzy wybrali piątkę swoich ulubieńców, a z kolei widzowie mogli wręczyć jednemu z nich tzw. "srebrny bilet" - pewnego rodzaju kartę przetargową, która jednemu z kandydatów zapewni wejście do bootcampu bez konieczności udziału w castingach jurorskich. Widzowie zdecydowali, iż taka karta należy się 21-latkowi ze Słupska, Dominikowi Bereżańskiemu.

Pierwsi uczestnicy ,,Top Model" - poznajcie ich!

Oprócz Dominika, widzowie podczas pierwszego odcinka mieli okazję poznać także kilku innych kandydatów i kandydatek. Wśród nich znaleźli się m.in.: