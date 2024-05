Tragedia w Zagórzanach. Nie żyje czteroletnie dziecko, o życie walczy jego matka. Na miejscu był prokurator i śledczy z gorlickiej komendy

- Teraz możemy powiedzieć tylko tyle, że zaniepokojony brakiem kontaktu z 40-latką, członek rodziny, udał się do jej domu. Gdy nie mógł wejść do środka, wezwał służby ratunkowe. Strażacy siłą weszli do domu i natychmiast podjęli reanimację nieprzytomnego 4-letniego dziecka - podaje prokurator Korbelak.