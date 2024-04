Tragiczny wypadek w Ciężkowicach. Nie żyje mężczyzna pracujący przy remoncie dachu. Spadł z wysokości kilku metrów

Tragiczny wypadek w Ciężkowicach

Do zdarzenia doszło po godz. 10. Służby otrzymały informację o mężczyźnie, który spadł z dachu z wysokości 6-7 metrów. Poszkodowany był nieprzytomny i nie dawał oznak życia. Na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który przystąpił do reanimacji mężczyzny. Do zdarzenia wyjechały też zastępy strażaków z posterunku PSP w Siedliskach oraz OSP Ciężkowice. Do lotu poderwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, po kilkudziesięciu minutach stwierdzono zgon poszkodowanego. LPR został zawrócony do bazy.

Policja wstępnie ustaliła, że na budynku przy ul. św. Andrzeja kilku mężczyzn wykonywało remont dachu. W trakcie prac doszło do tragicznego wypadku.

- Podczas rozbiórki dachu, w niewyjaśnionych na obecną chwilę okolicznościach, spadł z niego 62-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Upadając z kilku metrów, niestety uderzył w barierkę-poręcz na schodach prowadzących do domu - informuje asp.sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.