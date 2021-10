Tragiczny wypadek w gospodarstwie rolnym pod Dąbrową Tarnowską. Mężczyznę przygniótł wózek widłowy. 38-latek nie żyje Robert Gąsiorek

Do tragedii doszło w dużym gospodarstwie rolnym w Wielopolu (gmina Olesno) PSP Dąbrowa Tarnowska Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do tragicznego wypadku w gospodarstwie rolnym w Wielopolu (powiat dąbrowski) doszło we wtorek 5 października tuż przed godziną 21. Wózek widłowy przygniótł 38-letniego mężczyznę. Niestety nie udało się go uratować.