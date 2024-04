Tragiczne skutki wichur na Podhalu. Prokuratura wszczęła śledztwa ws. śmierci pięciu osób

Wichura z wielkanocnego poniedziałku była jedną z najtragiczniejszych jeśli chodzi o wypadki śmiertelne. Na skutek silnego wiatru zginęło pięć osób. Wiatr zaczął się wzmagać od wczesnych godzin porannych. W górach prędkość wiatru dochodziła do 150 km/h, w Zakopanem - do 100-120 km/h. Już ok. godz. 8 rano pojawiły się nagrania jak wiatr łamie drzewa w Dolinie Chochołowskiej. TPN ogłosił alerty dla turystów, wstrzymał sprzedaż biletów wstępu do parku.

Pięć osób nie żyje

Ok. godz. 11 silne podmuchy uderzyły w Zakopanem. Na Stachoniach wiatr wywrócił grube drzewo, które runęło na przejeżdżającego obok osobowego forda. Podróżowała nim 22-letnia mieszkanka Zakopanego. Kobieta odniosła bardzo poważne obrażenia. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować.