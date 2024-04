Tragiczny halny na Podhalu. Alerty RCB o wichurze przyszły po fakcie. Dlaczego?

"UWAGA! Dziś po południu i w nocy (01/02.04) prognozowany silny wiatr i burze z opadami. Możliwe wyłączenia prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" – SMS-y o takiej treści zaczęły docierać na telefony osób na terenie Podhala dopiero po godz. 15. Niektórzy otrzymali je dopiero po godz. 17.

- To był czas, gdy już wiatr mocno osłabł, gdy już nie było nowych strat, a jedynie usuwanie tego co się podziało do godz. 13-14. Najgorzej było bowiem od rana do 13-14. Dlatego wtedy nie przychodziły te alerty? Dlaczego od rana nikt nie alarmował? Przecież wtedy na Podhalu wypoczywało tysiące ludzi, planowali iść w góry i wielu z nich tak zrobiło – dziwi się jeden ze strażaków z Zakopanego. - Po co komu takie alerty jak przychodzą po fakcie.