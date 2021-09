Transfer last minute? Najlepszy strzelec Sandecji odejdzie do ligowego rywala?

Taką informację podał na swoim koncie na Twitterze dobrze zorientowany w kwestiach transferowych użytkownik „Janekx89”.

„Kontuzjowanego J.Kiełba prawdopodobnie zastąpi Dawid Błanik z Sandecji Nowy Sącz, trwają zaawansowane rozmowy” – napisał.

Przypomnijmy, że jeden z liderów formacji ofensywnej kielczan Jacek Kiełb w ostatnim starciu z Resovią (1:0) zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie i musi przejść operację. Przerwa w treningach tego doświadczonego 33-letniego pomocnika potrwa nawet od sześciu do ośmiu miesięcy.

Z kolei Dawid Błanik notuje imponujący początek w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. 24-latek po pięciu kolejkach ma na koncie trzy gole i asystę. Pomocnik ma umowę z Sandecją ważną do 30 czerwca 2023 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia tego piłkarza na 125 tys. euro.

By transakcja doszła do skutku kielczanie muszą zapłacić za zawodnika kwotę klauzuli wpisaną w kontrakcie. Mają na to czas do godziny 23:59, gdy w Polsce zakończy się okienko transferowe.