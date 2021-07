Transferowy hit? Król strzelców z Bułgarii wyląduje w Sandecji? Remigiusz Szurek

Dikow (na zdjęciu kuca przy pucharze z podniesioną ręką) bardzo lubi strzelać gole Fot. Lokomotiv Sofia Facebook

We wtorek do piłkarzy Sandecji Nowy Sącz, którzy rozpoczną krótkie zgrupowanie w rybnickim Kamieniu (potrwa do soboty 10 lipca – przyp. red.), ma dołączyć dwukrotny król strzelców drugiej ligi bułgarskiej Swietosław Dikow.